«АвтоВАЗ» запустил продажу автомобилей онлайн

«АвтоВАЗ» запустил дистанционные продажи новой версии кроссовера Lada Xray Cross Instinct, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

«28 апреля стартовали дистанционные продажи новой специальной серии Lada Xray Сross Instinct, оснащенной мультимедийной системой "Яндекс.Авто". Это первый онлайн старт продаж в истории Lada», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новая вариация Lada Xray имеет детали в контрастных цветах. У автомобиля черная крыша с антенной в форме акульего плавника, черные зеркала и черные диски колес с алмазной шлифовкой.

Lada Xray Сross Instinct предлагается в двух вариантах исполнения — с автоматической трансмиссией в сочетании с двигателем 1,6 л (113 лошадиных сил) по рекомендуемой розничной цене от 1,049 миллиона рублей или с «механикой» и двигателем 1,8 л (122 лошадиных сил) которая стоит 988,9 тысячи рублей.

Чтобы оформить заказ в интернете, необходимо выбрать понравившийся автомобиль и дилера на официальном сайте. Система сама уведомит дилера, менеджер автосалона свяжется с клиентом для дистанционной презентации автомобиля и обсуждения деталей сделки.

После оплаты автомобиль можно забрать в автосалоне или заказать доставку на дом с помощью эвакуатора с соблюдением всех мер безопасности — этот вариант возможен, если в регионе действуют строгие меры карантина.