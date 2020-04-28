Минздрав рекомендовал препараты для лечения COVID-19

Для лечения коронавируса рекомендовано шесть препаратов, еще три проходят клинические испытания, следует из документа Министерства здравоохранения.

Согласно документу, данные по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, которая связана с вирусами SARS- CoV и MERSCoV, позволяют выделить несколько препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации.

«К ним относятся хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир, азитромицин (в комбинации с гидроксилорохином), препараты интерферонов», — говорится в документе ведомства.

Также отмечается, что среди лекарственных препаратов, которые находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с COVID-19, рекомендовано использовать умифеновир, ремдесивир и фавипиравир.