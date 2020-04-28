Фото скопления метана подо льдом Байкала сделали из космоса

Российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» проводит мониторинг скопления метана подо льдом озера Байкал. Фотографию на своей странице в Instagram разместил Роскосмос.

Спутник оснащен двумя камерами: панхроматической с пространственным разрешением 2,1 метра и многозональной, работающей в четырех спектральных диапазонах от синего до ближнего инфракрасного и позволяющей получать изображения с пространственным разрешением 10,5 метра. Они своевременно оповещают наземные службы о зарождающихся на Земле стихийных бедствиях.

В июне 2019 года российский космонавт Сергей Рязанский выложил в социальных сетях «космическое» фото Новосибирска. Своим подписчикам в Facebook он рассказал о городских достопримечательностях.

В прошлом году Роскосмос также сделал ночные портреты еще двух сибирских городов — Иркутска и Ангарска.