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Фото скопления метана подо льдом Байкала сделали из космоса

Источник:
Sibnet.ru
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Российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» проводит мониторинг скопления метана подо льдом озера Байкал. Фотографию на своей странице в Instagram разместил Роскосмос.

Спутник оснащен двумя камерами: панхроматической с пространственным разрешением 2,1 метра и многозональной, работающей в четырех спектральных диапазонах от синего до ближнего инфракрасного и позволяющей получать изображения с пространственным разрешением 10,5 метра. Они своевременно оповещают наземные службы о зарождающихся на Земле стихийных бедствиях.

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Российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» проводит мониторинг скопления метана подо льдом озера Байкал. Спутник оснащен двумя камерами: панхроматической с пространственным разрешением 2,1 м и многозональной, работающей в четырёх спектральных диапазонах от синего до ближнего инфракрасного и позволяющей получать изображения с пространственным разрешением 10,5 м. Они своевременно оповещают наземные службы о зарождающихся на Земле стихийных бедствиях. . . Kanopus-V Russian spacecraft monitors methane accumulation under ice of Lake Baikal in Irkutsk Oblast, Russia. The satellite is equipped with two cameras: panchromatic with space resolution of 2.1 meters and multizonal working in four spectral bands from the blue to the near infrared band allowing to receive images with space resolution of 10.5 meters. These two cameras promptly warn ground services about the forming natural disasters. #роскосмос #roscosmos #roscosmosofficial #ДЗЗ #ОрбитальныеГруппировки #Байкал #Baikal #озеро #Lake

Публикация от Роскосмос // Roscosmos (@roscosmosofficial)

В июне 2019 года российский космонавт Сергей Рязанский выложил в социальных сетях «космическое» фото Новосибирска. Своим подписчикам в Facebook он рассказал о городских достопримечательностях.

В прошлом году Роскосмос также сделал ночные портреты еще двух сибирских городов — Иркутска и Ангарска.

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