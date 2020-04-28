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Бесплатная коллекция новых мультиков появилась на Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Огромная коллекция новых российских и зарубежных мультфильмов для разных возрастов стала доступна бесплатно на видеосервисе Wink от Ростелеком.

Wink ТВ— видеосервис Ростелекома, объединяющий преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. С 16 марта сервис открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, детского развлекательного и образовательного контента.

В свободном доступе — коллекция советских, современных российских и зарубежных мультфильмов. Это и полнометражные мультфильмы, и мультсериалы. Среди них такие хиты среди маленьких зрителей, как «Маша и медведь», «Машинки песенки», «Фиксики», «Ми-ми-мишки», «Три кота» и «Смешарики».

Из иностранных мультсериалов и полнометражек представлены «Реальная белка», «Гномео и Джульетта», «Эрнест и Селестина» и другие.

В подборке представлено также полнометражное аниме: «Тайная жизнь пингвинов», «Мирай из будущего», «Спящая принцесса».

Смотреть мультфильмы бесплатно можно все подписчикам сервиса Wink и новым пользователям — сразу после регистрации.

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