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Сибирские ученые создадут топливо взамен нефти и газа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ученые Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН разрабатывают материалы для создания топливных элементов, которые могут подпитывать дроны, ноутбуки, автономные котельные, электромобили, электростанции.

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Процесс работы топливной ячейки основан на том, что химическая энергия в ней превращается сразу в электричество, а в качестве побочного продукта выделяется водяной пар. Производство таких ячеек экологично и эффективно. Топливная батарея меньше и легче традиционных источников энергии, но пока дороже и требует определенной инфраструктуры для внедрения в производство.

«Мы имеем много запасов: уголь, нефть, газ. Это у нас есть в больших масштабах, но, как говорится, всё когда-то кончается. Кроме того, вопросы об экологически безопасных методах получения электроэнергии остаются так же актуальны», — цитирует «Наука в Сибири» сотрудницу лаборатории катализа глубокого окисления ИК СО РАН Юлию Беспалко.

Ее главная задача — разработка новых нанокомпозитных материалов для создания мембранных каталитических реакторов. Внутри установки каталитическая мембрана разделяет вещество на несколько элементов, функционируя как сито для материалов. С его помощью ученые выделяют либо водород, причем со 100%-ной селективностью, либо синтез-газ — смесь газов CO+H2, из которой уже можно получить электрическую и тепловую энергию.

С помощью каталитических мембран можно получать оксиды углерода и водорода, синтезировать метанол и применять их в ряде других процессов в химической промышленности.

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