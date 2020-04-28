Сибирские ученые создадут топливо взамен нефти и газа

Ученые Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН разрабатывают материалы для создания топливных элементов, которые могут подпитывать дроны, ноутбуки, автономные котельные, электромобили, электростанции.
Процесс работы топливной ячейки основан на том, что химическая энергия в ней превращается сразу в электричество, а в качестве побочного продукта выделяется водяной пар. Производство таких ячеек экологично и эффективно. Топливная батарея меньше и легче традиционных источников энергии, но пока дороже и требует определенной инфраструктуры для внедрения в производство.
«Мы имеем много запасов: уголь, нефть, газ. Это у нас есть в больших масштабах, но, как говорится, всё когда-то кончается. Кроме того, вопросы об экологически безопасных методах получения электроэнергии остаются так же актуальны», — цитирует «Наука в Сибири» сотрудницу лаборатории катализа глубокого окисления ИК СО РАН Юлию Беспалко.
Ее главная задача — разработка новых нанокомпозитных материалов для создания мембранных каталитических реакторов. Внутри установки каталитическая мембрана разделяет вещество на несколько элементов, функционируя как сито для материалов. С его помощью ученые выделяют либо водород, причем со 100%-ной селективностью, либо синтез-газ — смесь газов CO+H2, из которой уже можно получить электрическую и тепловую энергию.
С помощью каталитических мембран можно получать оксиды углерода и водорода, синтезировать метанол и применять их в ряде других процессов в химической промышленности.