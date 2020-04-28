Созданы первые светящиеся в темноте растения

Российские исследователи создали первые постоянно светящиеся растения, такое свойство закодировано у них на генетическом уровне.

Ученые впервые смогли расшифровать механизм свечения в сложном многоклеточном организме, используя в качестве образца биолюминесценцию в грибах, пишет Nature Biotechnology.

Оказалось, что систему люминесценции грибов можно эффективно перенести на растения. Созданные растения ярко светятся в темноте. Отмечается, что зеленое свечение исходит от листьев, стеблей, корней и цветков, его видно невооруженным глазом, его можно заснять.

Устойчивое свечение не мешает растениям нормально расти и развиваться, подчеркивают ученые. В отличие от других широко используемых типов биолюминесценции, для поддержания стабильного свечения с помощью нового подхода не требуется добавления химических реагентов.

Растения с химерной ДНК светятся непрерывно на протяжении всего жизненного цикла, с момента прорастания до цветения. Кроме этого, свечение постоянно меняется, может образовывать необычные узоры и волны на листьях растения.

Специалисты отмечают, что свечение можно использовать для наблюдения за внутренними процессами в растениях. Кроме этого, можно создать светящиеся цветы и деревья в декоративных целях.