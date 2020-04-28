НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Созданы первые светящиеся в темноте растения

Источник:
Sibnet.ru
568 0
Фото: © nature.com

Российские исследователи создали первые постоянно светящиеся растения, такое свойство закодировано у них на генетическом уровне.

Ученые впервые смогли расшифровать механизм свечения в сложном многоклеточном организме, используя в качестве образца биолюминесценцию в грибах, пишет Nature Biotechnology.

Оказалось, что систему люминесценции грибов можно эффективно перенести на растения. Созданные растения ярко светятся в темноте. Отмечается, что зеленое свечение исходит от листьев, стеблей, корней и цветков, его видно невооруженным глазом, его можно заснять.

Устойчивое свечение не мешает растениям нормально расти и развиваться, подчеркивают ученые. В отличие от других широко используемых типов биолюминесценции, для поддержания стабильного свечения с помощью нового подхода не требуется добавления химических реагентов.

Растения с химерной ДНК светятся непрерывно на протяжении всего жизненного цикла, с момента прорастания до цветения. Кроме этого, свечение постоянно меняется, может образовывать необычные узоры и волны на листьях растения.

Специалисты отмечают, что свечение можно использовать для наблюдения за внутренними процессами в растениях. Кроме этого, можно создать светящиеся цветы и деревья в декоративных целях.

Еще по теме
Сибирские ученые создадут топливо взамен нефти и газа
Ученые СФУ изучат оленей и медведей в Арктике
Сибирские ученые создали мозговой центр «Антивирус»
«Вектор» создаст мышей для испытания вакцины против COVID-19
смотреть все
Технологии #Наука
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль анонсировал «большое выступление» Путина
•
Минздрав рекомендовал препараты для лечения COVID-19
•
«АвтоВАЗ» запустил продажу автомобилей онлайн
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Подробности
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Родительский день: зачем нести еду на кладбище
•
Как восстановить боевой путь ветерана?
•
Видения «святого черта»: что Распутин говорил o коронавирусе?
Как это работает
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Карта Победы: игры, истории и поздравления онлайн
•
От ртутного до инфракрасного: какой градусник точнее
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Фото скопления метана подо льдом Байкала сделали из космоса
Сибирь 28.04.2020 18:08
Сибирские ученые создадут топливо взамен нефти и газа
Сибирь 28.04.2020 17:07
Томичи заразились коронавирусом после похорон
Сибирь 28.04.2020 16:52
Два пациента с коронавирусом умерли в Красноярском крае
Сибирь 28.04.2020 16:17
Самое популярное
Онлайн-викторина: для фанатов игр и военной техники
32822
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
11501
Масочный режим введут в Новосибирской области
8806
Девочка из Новосибирска поборется за победу в шоу «Голос. Дети»
7521
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль анонсировал «большое выступление» Путина
•
Минздрав рекомендовал препараты для лечения COVID-19
•
«АвтоВАЗ» запустил продажу автомобилей онлайн
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Как это работает
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Карта Победы: игры, истории и поздравления онлайн
•
От ртутного до инфракрасного: какой градусник точнее
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Карта Победы: игры, истории и поздравления онлайн
•
Как провести онлайн-совещание: программы для видеочатов
•
Антикризисный интернет: Ростелеком расширил возможности
Мультимедиа
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Россиян оставят без «вертолетных денег»
54
Путин подписал закон об упрощенном получении гражданства
51
Песков анонсировал новое обращение Путина
46
Россиянам оставят дорогой бензин
37
Путин перенес дату окончания Второй мировой войны
34