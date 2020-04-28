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Томичи заразились коронавирусом после похорон

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано в Томской области на 28 апреля, сообщает пресс-служба регионального Депздрава.

Среди вновь заболевших — четверо заразились от других инфицированных, один случай заражения не установлен. Также эпидемиологи установили источники инфицирования двух из трех случаев, зарегистрированных накануне.

«Оба заболевших принимали участие в похоронных процессиях, в том числе за пределами региона. Сейчас устанавливается их круг общения и контактов, через который продолжится распространение инфекции», — сообщил замруководителя регионального оперштаба Иван Деев.

Всего с начала эпидемиологического сезона в Томской области зарегистрирован 81 случай заболевания коронавирусом, из них 66 находятся на лечении, 15 человек выздоровели.


Тема: Распространение коронавируса
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