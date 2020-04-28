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Кремль анонсировал «большое выступление» Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин 28 апреля проведет совещание с губернаторами и членами правительства, перед ним ожидается «большое выступление» главы государства, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента уточнил, что обращение ожидается после 15.00. Песков также добавил, что на встрече будут обсуждать оснащение регионов коечными местами, готовность медицинской инфраструктуры к пандемии, также планируется дать оценку ситуации в целом.

На совещании запланированы доклады главы Роспотребнадзора Анны Поповой, мэра Москвы Сергея Собянина, главы Минздрава Михаила Мурашко, губернаторов Мурманской, Сахалинской и Белгородской областей, врио губернаторов Иркутской области и Севастополя.

Согласно данным российского оперативного штаба и университета Джонса Хопкинса, сейчас в России смертность от коронавируса самая низкая из десяти стран с наибольшим числом зараженных.

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