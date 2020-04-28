Forbes назвал самые удобные аэропорты России

Красноярский аэропорт оказался удобней Домодедово в рейтинге Forbes, сообщается на сайте издания.

Исследование Forbes включает 35 аэропортов с пассажиропотоком свыше 800 тысяч человек в год. Анализ работы аэропортов проведен по 18 различным метрикам в шести категориях: транспортная доступность, маршрутная сеть, сервис в аэропорту, пунктуальность, ожидание багажа, международные награды.

Первое место рейтинга получил аэропорт Шереметьево в Москве. При пассажиропотоке в 49,9 миллионов в год, он получил 65,1 балла. В 2019 году Шереметьево признан лучшим аэропортом мира по результатам глобального аналитического исследования британской компании Stasher.

Второе вместо у аэропорта Красноярск, он обошел на одну строчку московский Домодедово. При скромном пассажиропотоке в 2,6 миллиона человек в год, он получил 60,9 балла.

К Зимней Универсиаде 2019 года в аэропорту построили новый терминал с пропускной способностью до 5 миллионов пассажиров. Проектировала новый аэровокзальный комплекс немецкая компания Hochtief Airport. Аэровокзал оборудован пятиуровневой скоростной автоматической системой досмотра багажа, которая позволяет просвечивать его в формате 3D.

Из сибирских аэропортов в рейтинг вошел также новосибирский Толмачево. Он занял 19 место из 20. Толмачево только предстоит масштабная реконструкция терминала.