ООН спрогнозировала рекордный уровень безработицы из-за пандемии

Порядка 195 миллионов человек в мире могут потерять работу из-за пандемии коронавирусной инфекции уже во втором квартале 2020 года, говорится в сообщении ООН.

«Кризис COVID-19 погружает мировую экономику в рецессию с историческими уровнями безработицы и бедности», — приводит РБК доклад группы международных экспертов.

Больше всего от кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, могут пострадать малые и средние предприятия, работники сельского хозяйства, самозанятые, беженцы и трудовые мигранты, прогнозирует ООН.

По прогнозу ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, при базовом сценарии уровень безработицы в России в текущем году составит 8%.

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«Корпоративный сектор потеряет в 2020 году 700 тысяч работников против 1,5 миллиона человек в некорпоративном, однако затем восстановление идет быстрее именно у некорпоративного сектора», — уточнил он. При этом сценарии в 2024 году уровень безработицы окажется выше, чем в 2019-м.

При худшем сценарии безработица в России в 2020 году вырастет до 9,5%, а в следующем увеличится до 9,8%, прогнозирует Кузьминов. Корпоративный сектор может потерять в текущем году 1,2 миллиона рабочих мест против 2,2 миллиона в некорпоративном.

Восстановительный рост в обоих секторах начнется только в 2022 году, а безработица в 2024-м при этом варианте развития событий все еще будет превышать докризисный уровень 2019 года почти вдвое и составит 8,1%, предупредил ректор ВШЭ.