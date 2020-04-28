Рекордное число россиян умерло за сутки от коронавируса

За сутки в России умерли 72 пациента с коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Это рекордное число смертей с начала эпидемии.

За весь период в России от коронавируса скончалось 867 человек. Предыдущий рекорд по суточному уровню смертности был зафиксирован 25 апреля, тогда умерли 66 человек. На следующий день также умерло 66 человек.

За сутки в стране было выявлено 6411 случаев заражения коронавирусной инфекцией, новые инфицированные выявлены в 83 из 85 регионов России. Лидирует Москва — за сутки там выявили 3075 новых случаев коронавируса.

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Общее число выявленных случаев коронавируса в России достигло 93 558. По этому показателю Россия вышла на восьмое место в мире, обойдя Иран, где на 27 апреля было заражено 91 472 человека.