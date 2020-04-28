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Пропавших зимой подростков убитыми нашли на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Следственный комитет РФ

Правоохранители нашли тела двух подростков, пропавших в Алтайском крае еще зимой. Ранее подозреваемый в их пропаже свел счеты с жизнью в отделе полиции.

15-летний Дмитрий Думчев и 18-летняя Оксана Руденко ушли из дома в Новоалтайске еще 7 января, их до сих пор не могли найти. Следователи, полицейские, жители и волонтеры не прекращали поиски молодых людей. Накануне в Первомайском районе были обнаружены их тела.

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Уточняется, что сейчас назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе по установлению причины смерти подростков

Как сообщает портал Amic со ссылкой на отчима девочки, подростков нашли с явными следами насильственной смерти. Он добавил, что факт убийства ясен без вскрытия. Родственники подозревают соседа, у которого ребята провели последнюю ночь.

Мужчина рассказал порталу, что подростков якобы нашли недалеко от заринской трассы, в 10 километрах от села Токарево.

«Хоронить будем в закрытых гробах, потому что там ужас. Следователь мне сказал, что на Ксюше белье надето на левую сторону. Насиловали ее или нет, узнаем только после вскрытия», – добавил он.

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