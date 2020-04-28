Вирусолог рассказал про опасность коронавируса для мозга

Коронавирусная инфекция способна поражать мозг, сообщил вирусолог Джереми Россман из Университета Кента в Великобритании.

Ранее считалось, что вирус поражает органы дыхания. Однако собранные данные свидетельствуют, что SARS-CоV-2 вызывает неврологические расстройства, в результате атаки страдает мозг, после этого начинаются нарушения работы сердца и ЖКТ.

Наиболее опасным проявлением коронавируса является симптом Гийена-Барре. В этом случае иммунная система начинает по ошибке атаковать клетки периферических нервов, это приводит к мышечной слабости и финальному параличу, пишет The Conversation.

Так, уже зафиксированы случаи развития энцефалита с воспалением и отеком мозга на фоне коронавируса. Вирусолог отмечает, что SARS-CоV-2 умеет преодолевать гематоэнцефалический барьер, который разделяет кровеносную и центральную нервную системы.

По статистике, неврологические симптомы наблюдаются у 36% пациентов. Они возникают либо из-за чрезмерной реакции иммунитета, либо из-за непосредственной атаки вируса на нервную систему.