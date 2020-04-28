Новых заболевших коронавирусом нашли в двух Алтаях

Число людей, заболевших коронавирусом, увеличилось в Республике Алтай и Алтайском крае, в этих регионах диагноз подтвердили 3 и 14 пациентам соответственно, сообщили оперштабы региона.

В Республике Алтай выявлено три новых случая заболевания: два – в Усть-Коксинском районе, один – в Турочакском. В селе Усть-Кокса диагноз подтвердили жителям, контактировавшим с ранее выявленными заболевшими. В Турочакском районе – у строителя-вахтовика на частном строящемся объекте в устье реки Ыдып. При этом региональный Роспотребадзор уточняет, что там работает более 100 строителей, COVID-19 подтвердили уже у 10.

В общей сложности в Республике Алтай лабораторно подтверждено уже 30 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них три ребенка и три человека старше 60 лет. По данным специалистов санитарного ведомства, у жителей, вначале болевших бессимптомно, начинается двусторонняя пневмония. Об этом свидетельствуют результаты компьютерной томографии.

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания. Увеличилось число больных в Барнауле – на три человека, в Бийске, Змеиногорском и Поспелихинском районах добавилось по два заболевших, в Павловском, Новичихинском, Немецком, Егорьевском районах и городе Рубцовске – по одному.

Общее количество заболевших в регионе составляет 324 человека, в из которых 22 ребенка. В регионе выздоровели 35 человек, один человек, имеющий тяжелое заболевание почек, умер.