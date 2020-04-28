Специалисты оценили уровень страха сибиряков перед COVID-19

Эксперты оценили как жители Сибири относятся с коронавирусу и экономическим последствиям эпидемии. Сибирь разделилась на регионы с самыми обеспокоенными жителями и самыми бесстрашными, сообщила пресс-служба банка «Открытие».

Наибольшая доля респондентов, вовсе не обеспокоенных ситуацией с коронавирусом наблюдалась в Санкт-Петербурге, в Северо-Кавказском федеральном округе и в Сибирском федеральном округе.

В целом ситуацией вокруг пандемии COVID-19 обеспокоены в той или иной степени более 85% россиян. Большая доля респондентов, проявляющих максимальную обеспокоенность, зафиксирована в Дальневосточном и Приволжском федеральных округах и в Москве.

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В Сибири доля респондентов, проявляющих максимальную обеспокоенность ситуацией с коронавирусом наиболее высока в Забайкальском крае, Бурятии и Новосибирской области.

Но и самая большая доля «бесстрашных» жителей также пришлась на Новосибирскую область. Не испытывают страха перед вирусом и его последствиями также в Иркутской и Омской областях.