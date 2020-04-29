Ростелеком обеспечил тепловизорами создателей спутников в Красноярске

Стационарные тепловизорные пункты, позволяющие проводить бесконтактное автоматическое измерение температуры тела, появились в компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева» (АО «ИСС») в Красноярском крае.

Система помогает ускорить процесс проверки персонала перед входом на территорию предприятия в условиях эпидемии коронавируса. Такое решение вопроса скопления людей на проходных предложила компания Ростелеком.

«Мониторинг температуры тела сотрудников рекомендован на сегодняшний день всем крупным и средним предприятиям, продолжающим свою деятельность в условиях пандемии. Установка тепловизоров на АО "ИСС" стала нашим первым подобным опытом в Сибири», — сказал заместитель директора красноярского филиала Ростелекома Алексей Усатов.

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Программно-аппаратный комплекс «Стационарный пункт тепловизора» представляет собой тепловизор с тепло- и видеокамерой, прибор «Абсолютно Черное Тело» (АЧТ), который обеспечивает высокую точность замеров, и видеорегистратор. Работа систему управляется специализированным программным обеспечением.

Система мониторинга автоматически определяет человека с повышенной температурой тела бесконтактным способом и может быть установлена в любом месте массового скопления людей. Тепловизор отслеживает температуру до 20 человек одновременно.

Для оперативности поиска и идентификации объекта, на который произошла «сработка», в программе можно настроить модуль распознавания лиц. Сервис также позволяет задавать зону контроля, записывать архив и гибко настраивать температурный порог.

«Оперативность, с которой была реализована поставка, монтаж и наладка оборудования, а также результаты внедрения программно-аппаратного комплекса "Стационарный пункт тепловизора", помогли полностью решить вопросы по увеличению пропускной способности проходных и обеспечить меры по санитарно-эпидемиологическому благополучию сотрудников предприятия», — отметил замгенерального директора ИСС имени Решетнева.