Фильмы 2019 года выстроили в рейтинг по прибыли

Фильм «Мстители: Финал» стал самой прибыльной картиной по итогам 2019 года, его создатели заработали больше 890 миллионов долларов.

Прибыль фильмов посчитало американское издание Deadline. По его подсчетам, не включающим затраты на производство, лидером по доходу стала заключительная часть «Мстителей» (890 миллионов долларов).

На втором месте — мультфильм «Холодное сердце — 2», собравший в прокате 599 миллионов, третье место занимает новая экранизация анимации «Король лев» с 580 миллионами долларов. Пятерку замыкают «Джокер» (437 миллиона долларов) и «Капитан Марвел» (414 миллиона долларов).