Российского футболиста накажут за резкие слова о власти и Путине

Вратарь клуба «Крылья Советов» Евгений Фролов дал интервью, раскритиковав действия властей и президента Владимира Путина в период пандемии. Клуб оштрафует футболиста «за нарушение условий контракта».

«То, что говорит президент по телевизору — это все пустословие. Реальных дел никаких нет. <…> Когда президент России, национальный лидер говорит — сделать так-то, а по факту ничего не делают, он либо не лидер, либо его не уважают. Либо просто так это говорит по телевизору», — заявил Фролов в интервью на YouTube-каналe «Футбольный Биги», рассуждая о помощи государства бизнесу, пострадавшему от коронавируса.

Футболист уверен, что правительство задумало чипизацию населения, а народ нужен чиновникам в качестве рабочей силы. «Сейчас очень модно называть это крепостным правом. Законы нас настолько сдавливают и душат налогами и оброками, только попробуй не заплати», — сказал он.

Фролов также возмутился штрафами за нарушение режима самоизоляции, продолжающимся призывом в армию и сообщил, что для чиновников в Москве по блату работают фитнес-залы и даже ледовая площадка.

Клуб «Крылья Советов» официально заявил, что не разделяет точку зрения игрока, хотя признает за ним право на свободу слова.

«Дав интервью без предварительного согласования с клубом, он нарушил условия контракта, причинив ущерб интересам команды. Футболист понесет наказание согласно клубному положению о дисциплинарных взысканиях», — говорится в сообщении на сайте клуба.

Фролов в этом сезоне провёл четыре матча в чемпионате России: один раз вышел на поле в составе «Сочи» в первом круге, а во втором сыграл в трех матчах за «Крылья Советов», в них он пропустил пять мячей.