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Pampers отказались от рекламы с Тодоренко из-за скандала

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © reginatodorenko instagram.com/reginatodorenko

Компания P&G, производящая подгузники Pampers, расторгла контракт с Региной Тодоренко из-за разыгравшегося скандала вокруг ее персоны, компания сообщила об этом в официальном Instagram-аккаунте

«Компания P&G и все ее бренды, включая Pampers, выступают категорически против любых проявлений насилия. Поэтому мы одинаково обеспокоены как словами Регины Тодоренко, так и направленной на нее агрессией даже после публичного извинения. В текущей ситуации мы не видим возможности продолжить сотрудничество с Региной», — говорится в сообщении.

Критика обрушилась на Тодоренко после неосторожного высказывания в интервью. Телеведущая раскритиковала жертв домашнего насилия, которые публично говорят о своей беде, но ничего не предпринимают, чтобы защититься или предотвратить подобные ситуации. Слова Тодоренко расценили так, будто она считает женщин самих виноватыми в том, что их бьют.

После случившегося Тодоренко публично принесла извинения, но это не изменило ситуацию. С ней также расторгла контракт компания PepsiCo, а журнал Glamour лишил ее звания «Женщина года».

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