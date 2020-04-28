Второй пациент c COVID-19 умер в Кузбассе

Второй пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в Кемеровской области, общее количество зараженных достигло 114 человек, сообщила пресс-служба правительства региона во вторник.

У пациента была выраженная сопутствующая патология. Других подробностей не сообщается.

За сутки зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом. Эти люди изолированы и получают лечение. Всего в инфекционных больницах Кузбасса находится 101 зараженный коронавирусом. 11 человек уже выздоровели.

В регионе резко увеличилось количество людей, находящихся в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции — до 9 634 человек.

У первой жертвы коронавируса в Кузбассе — 64-летней женщины с пневмонией — только посмертный тест подтвердил новую инфекцию. Она умерла 15 апреля.