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Второй пациент c COVID-19 умер в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Второй пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в Кемеровской области, общее количество зараженных достигло 114 человек, сообщила пресс-служба правительства региона во вторник.

У пациента была выраженная сопутствующая патология. Других подробностей не сообщается.

За сутки зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом. Эти люди изолированы и получают лечение. Всего в инфекционных больницах Кузбасса находится 101 зараженный коронавирусом. 11 человек уже выздоровели.

В регионе резко увеличилось количество людей, находящихся в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции — до 9 634 человек.

У первой жертвы коронавируса в Кузбассе — 64-летней женщины с пневмонией — только посмертный тест подтвердил новую инфекцию. Она умерла 15 апреля.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

Иркут 69

Вообще странная ситуация. Неочевидная и с пробелами. Ни с того, ни с сего две гражданки стали столь агрессивно...

Uynachalnica

В минтруде лучше знают о том, что им средств хватит.

verge 96

Опа... УК РФ Статья 110. Доведение до самоубийства...

cre

Ещё один повод умолчать основную причину безработицы в России: Путин своим законом лишил россиян работы.

zema-72

одни штрафы и запреты,доходы от нефти надо компесировать,акела промахнулся ага...