Туристов из Вьетнама закрыли в иркутском обсерваторе

Российских туристов, прилетевших из Вьетнама спецрейсом в Иркутск, разместили в обсерваторе. Покидать учреждение им запрещено до окончания срока карантина, сообщил представитель пресс-службы регионального правительства.

Самолет авиакомпании S7 с российскими туристами, вылетевший в понедельник по маршруту Камрань-Новосибирск-Иркутск, прибыл в международный аэропорт Иркутска.

«В Иркутск прибыли 25 человек, из них пять — жители региона, остальные из Санкт-Петербурга, Москвы и Магадана», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы.

По данным оперативного штаба на утро вторника, в Приангарье зарегистрировано 104 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них четыре человека скончались, 33 —выздоровели.