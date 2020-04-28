Минюст официально отказался от повышения штрафов в новом КоАП

Повышения штрафов, в частности за нарушения ПДД, в новом Кодексе об административных правонарушениях не будет, сообщила пресс-служба Минюста.

Проект нового КоАП предусматривал резкое увеличение штрафов за нарушения ПДД: превышение скорости на 20-40 километров в час стоило бы 3 тысячи рублей вместо 500, превышение на 40-60 километров в час — 4 тысячи вместо 1-1,5 тысячи, более чем на 60 километров в час — 5 тысяч рублей или лишение прав. Это сразу вызвало критику общественности, против высказался и премьер-министр Михаил Мишустин.

«По результатам публичного обсуждения проекта нового КоАП решено согласиться с необходимостью снижения до действующего уровня размеров административных штрафов по тем составам административных правонарушений, по которым предусматривалось их повышение», — говорится в сообщении Минюста.

В новую версию кодекса будет перенесена существующая сетка.