Истребители Су-30 пролетят над Улан-Удэ

Истребители Су-30СМ пролетят над Улан-Удэ во вторник и среду, а также 7 мая. Боевая авиация готовится к праздничным мероприятия, посвященным 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба правительства Бурятии.

«На День Победы запланирован показ авиационной техники. Над городом пролетит группа из четырех истребителей Су-30СМ на низкой высоте. Начнутся пробные полеты. Хотел, в первую очередь, предупредить об этом наших граждан», — сообщил замруководителя администрации главы и правительства Бурятии Михаил Харитонов.

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В республике идет подготовка к проведению федеральных и республиканских мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Но, по словам Харитонова, из-за ограничений в связи с распространением коронавируса планируется провести минимальное количество акций.

Среди них: традиционный почетный караул на мемориале Победы и возложение цветов и венков героям Великой Отечественной войны, акция «Георгиевская ленточка», в новом формате пройдет акция «Бессмертный полк», состоится акция «Споем вместе в День Победы».

Также пройдет всероссийская минута молчания и акция «Окна Победы», когда все желающие смогут написать на своих окнах слова поздравления или празднично их оформить.