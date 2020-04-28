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Истребители Су-30 пролетят над Улан-Удэ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Бурятии

Истребители Су-30СМ пролетят над Улан-Удэ во вторник и среду, а также 7 мая. Боевая авиация готовится к праздничным мероприятия, посвященным 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба правительства Бурятии.

«На День Победы запланирован показ авиационной техники. Над городом пролетит группа из четырех истребителей Су-30СМ на низкой высоте. Начнутся пробные полеты. Хотел, в первую очередь, предупредить об этом наших граждан», — сообщил замруководителя администрации главы и правительства Бурятии Михаил Харитонов.

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В республике идет подготовка к проведению федеральных и республиканских мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Но, по словам Харитонова, из-за ограничений в связи с распространением коронавируса планируется провести минимальное количество акций.

Среди них: традиционный почетный караул на мемориале Победы и возложение цветов и венков героям Великой Отечественной войны, акция «Георгиевская ленточка», в новом формате пройдет акция «Бессмертный полк», состоится акция «Споем вместе в День Победы».

Также пройдет всероссийская минута молчания и акция «Окна Победы», когда все желающие смогут написать на своих окнах слова поздравления или празднично их оформить.

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лачинов

Не особо интересно. Нам удалось ... мы обязаны ... обеспечить и не допустить ... решать на местах ......

Иркут 69

Вообще странная ситуация. Неочевидная и с пробелами. Ни с того, ни с сего две гражданки стали столь агрессивно...

Uynachalnica

В минтруде лучше знают о том, что им средств хватит.

cre

Ещё один повод умолчать основную причину безработицы в России: Путин своим законом лишил россиян работы.

zema-72

одни штрафы и запреты,доходы от нефти надо компесировать,акела промахнулся ага...