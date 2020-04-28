Рекордное количество зараженных выявили за сутки в Новосибирске

Еще 60 случаев коронавируса подтверждено в Новосибирской области, это рекордное количество прироста больных за сутки в регионе, сообщает региональный штаб.

По данным оперативного штаба на 10.00 28 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 60 пациентов с коронавирусной инфекцией. Это самое высокое число с начала выявления заболевших в регионе.

Всего в регионе на сегодня зарегистрировано 407 случаев заражения COVID-19, из них 23 ребенка. 53 пациента выздоровели, четыре скончались. В отделениях реанимации находятся 34 человека, в том числе восемь человек находятся на ИВЛ.

В Новосибирской области введен масочный режим в общественных местах. Маски надо надевать при посещении аптек. Магазинов и других мест скопления людей.