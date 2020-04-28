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Рекордное количество зараженных выявили за сутки в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Еще 60 случаев коронавируса подтверждено в Новосибирской области, это рекордное количество прироста больных за сутки в регионе, сообщает региональный штаб.

По данным оперативного штаба на 10.00 28 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 60 пациентов с коронавирусной инфекцией. Это самое высокое число с начала выявления заболевших в регионе. 

Всего в регионе на сегодня зарегистрировано 407 случаев заражения COVID-19, из них 23 ребенка. 53 пациента выздоровели, четыре скончались. В отделениях реанимации находятся 34 человека, в том числе восемь человек находятся на ИВЛ.

В Новосибирской области введен масочный режим в общественных местах. Маски надо надевать при посещении аптек. Магазинов и других мест скопления людей.

Тема: Распространение коронавируса
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Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

Не особо интересно. Нам удалось ... мы обязаны ... обеспечить и не допустить ... решать на местах ......

Иркут 69

Вообще странная ситуация. Неочевидная и с пробелами. Ни с того, ни с сего две гражданки стали столь агрессивно...

Uynachalnica

В минтруде лучше знают о том, что им средств хватит.

cre

Ещё один повод умолчать основную причину безработицы в России: Путин своим законом лишил россиян работы.

zema-72

одни штрафы и запреты,доходы от нефти надо компесировать,акела промахнулся ага...