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Ученые СФУ изучат оленей и медведей в Арктике

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Alan Wilson / CC BY-SA 3.0

Ученые Сибирского федерального университета примут участие в экспедициях по изучению оленей, белых медведей и моржей в море Лаптевых, Баренцевом и Карском морях до 2023 года, сообщает пресс-служба вуза.

Программа стала продолжением исследований белых медведей, моржей и северных оленей, выполненных Роснефтью в 2014–2018 годах, по итогам которых был собран и систематизирован уникальный научный материал о современном состоянии животных Арктики.

«Дикий северный олень являлся предметом давнего изучения, но те глобальные изменения, которые сегодня происходят на планете, ставят сегодня перед исследователями совершенно новые вопросы. Любые получаемые данные, особенно с использованием современных технологий, во многом позволяют понять и разобраться, что происходит с северными видами и каковы причины», — рассказал завкафедрой охотничьего ресурсоведения и заповедного дела СФУ Александр Савченко.

Объём предстоящих исследований станет беспрецедентным в истории изучения региона. В рамках исследования планируется провести более 170 часов авиационных исследований, в том числе при помощи беспилотных летательных аппаратов. Аэросъёмка будет проведена на площади более 500 тысяч квадратных километров.

В ходе более 200 суток полевых наблюдений будет произведено мечение и кольцевание более 100 животных и птиц, отобрано более тысячи биологических образцов для последующего лабораторного анализа. После проведения полевых исследований анализ полученных материалов будет производиться в 10 лабораториях страны, в том числе региональных.

«В 2020 году планируем провести исследования белого медведя, моржа и оленя, а также белой чайки. Три экспедиции будут в 2021 году: две по оленю, одна по медведю и моржу. Две экспедиции — в 2022 году по оленю, медведю и моржу», — рассказала замдиректора департамента промышленной безопасности охраны труда и окружающей среды в разведке и добыче компании «Роснефть» Елена Лебедева.

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