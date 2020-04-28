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Ректор ВШЭ заявил о риске обеднения среднего класса

Источник:
РБК
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Богатые в результате кризиса обеднеют, но останутся богатыми, а среднему классу грозит скатывание в бедность, заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

«Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но, если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — сказал Кузьминов в интервью РБК.

По его словам, эта тенденция касается в первую очередь экономики услуг, в том числе интеллектуальных, и экономики впечатлений, которая давала пространство для развития новых креативных проектов.

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«Именно сфера услуг сжалась в наибольшей степени. Крупные города в наибольшей степени пострадали от COVID19, у них в наибольшей степени остановилась экономика», — пояснил ректор ВШЭ.

Кузьминов также заявил, что пандемия коронавируса продемонстрировала миру новую реальность в мировой экономике — готовность частично отказаться от экономического роста ради спасения жизней.

«Мы перешли к другой реальности, к другому соотношению морали и экономики. Впервые мир остановил свою экономику, пошел на потерю 5–7% ВВП в мировом измерении ради того, чтобы люди — пожилые люди, больные люди — прожили на 3–5 лет больше. Я считаю, что это колоссальное моральное движение», — объяснил Кузьминов.

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