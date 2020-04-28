Два десятка человек вылечились от COVID-19 в Забайкалье

Количество больных с коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае выросло до 109 человек, восемь пациентов выписались за прошедшие сутки, всего в крае 24 выздоровевших, сообщила пресс-служба регионального правительства.

За сутки зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавиурсом, общее число составило 109, 17 из них – дети. Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском, Оловяннинском, Акшинском районах и Борзинском районах.

Ситуация остается управляемой, уточнили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Однако в связи с тем, что инкубационный период нового вируса достигает 14 дней, ситуация может измениться.

Самоизоляция на две недели является обязательной для всех граждан, прибывших в Забайкальский край из других регионов. Соответствующее решение принято комиссией по чрезвычайным ситуациям края.