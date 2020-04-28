СК заплатит деньги за данные о матери найденного мертвого младенца

Следователи объявили денежную награду за информацию о родителях младенца, тело которого нашли в марте на берегу протоки Енисея, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.
По предварительной версии следствия, 21 марта на берегу протоки Енисея недалеко от дома на улице Набережная, 37 в Минусинске, обнаружено тело неустановленного новорожденного мальчика.
Тело ребенка было завернуто в полиэтиленовый пакет, рядом найдены предметы домашнего обихода: коврик, с рисунком в полоску синего, красного, голубого, коричневого, серого цветов, а также полотенце голубого цвета.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).
«За значимую для следствия информацию будет выдано денежное вознаграждение», — говорится в сообщении.