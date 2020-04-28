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СК заплатит деньги за данные о матери найденного мертвого младенца

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК РФ по Красноярскому краю

Следователи объявили денежную награду за информацию о родителях младенца, тело которого нашли в марте на берегу протоки Енисея, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.

По предварительной версии следствия, 21 марта на берегу протоки Енисея недалеко от дома на улице Набережная, 37 в Минусинске, обнаружено тело неустановленного новорожденного мальчика.

Фото: © СУ СК РФ по Красноярскому краю
 

Тело ребенка было завернуто в полиэтиленовый пакет, рядом найдены предметы домашнего обихода: коврик, с рисунком в полоску синего, красного, голубого, коричневого, серого цветов, а также полотенце голубого цвета. 

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

«За значимую для следствия информацию будет выдано денежное вознаграждение», — говорится в сообщении.

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Топ комментариев

лачинов

Не особо интересно. Нам удалось ... мы обязаны ... обеспечить и не допустить ... решать на местах ......

Иркут 69

Вообще странная ситуация. Неочевидная и с пробелами. Ни с того, ни с сего две гражданки стали столь агрессивно...

Uynachalnica

В минтруде лучше знают о том, что им средств хватит.

cre

Ещё один повод умолчать основную причину безработицы в России: Путин своим законом лишил россиян работы.

zema-72

одни штрафы и запреты,доходы от нефти надо компесировать,акела промахнулся ага...