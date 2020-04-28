Священникам пригрозили церковным судом за заболевших COVID-19

Патриарх Кирилл установил «ответственность священнослужителей» за нарушение указаний, направленных на борьбу с пандемией COVID-19 — в особых случаях священники пойдут под церковный суд, сообщается на официальном сайте Московского Патриархата.

В церкви признали, что на начальных этапах распространения инфекции не все восприняли ее как серьезную угрозу, проигнорировав предостережения врачей, и это привело к большому количеству случаев заражения в отдельных монастырях и некоторых храмах. Например, в Серафимо-Дивеевском монастыре Нижегородской области заболели 76 человек.

Поэтому патриарх Московский и всея Руси Кирилл особым распоряжением установил ответственность священнослужителей за несоблюдение правил профилактики COVID-19.

«В тех случаях, когда несоблюдение этих распоряжений и указаний повлечет за собой заражение человека коронавирусной инфекцией с последующей его смертью по причине этого заражения, виновный может быть привлечен к церковному суду, а в иных случаях — к церковно-административной ответственности в связи с намеренным игнорированием мер, позволяющих уберечь людей от массового заражения смертельной болезнью», — говорится в распоряжении.

Священнослужители продолжают служить литургии в храмах, а также продолжают выполнять свой пастырский долг на дому и в больницах.

По данным на 27 апреля, в России более 87 тысяч человек инфицированы коронавирусом, 794 погибли, более 7 тысяч выздоровели.