Путину доложили о пожарах в Забайкалье

Более 570 раз загорались леса Забайкалья с начала пожароопасного периода в 2020 году. Для защиты населенных пунктов региону необходима спецтехника, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор края Александр Осипов.

«Выделили в прошлом году значительное количество техники, благодаря этому, несмотря на 7 тысяч возгораний, мы населенные пункты защитили. Но ежегодно у нас люди подвергаются опасности из-за огня, поэтому просим дополнительно усилить нас техникой и финансированием на содержание пожарных формирований», — добавил Александр Осипов.

По словам главы региона, Забайкалью необходима в общей сложности еще 441 единица лесопожарной техники и субсидия из федерального бюджета для увеличения зарплат сотрудникам, задействованным на тушении пожаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ До 100 метров в минуту: виды лесных пожаров

Президент отметил, что сейчас все усилия сосредоточены на борьбе с распространением коронавируса. Но это не должно ослаблять внимания к другим потенциальным угрозам жизни и безопасности людей.



Путин пообещал, что проблемы края рассмотрят, после чего определят варианты возможного финансирования. За пожароопасный сезон 2020 года в Забайкалье зафиксировано 573 природных пожара. Сейчас в регионе введен режим ЧС, доступ в лес категорически запрещен.