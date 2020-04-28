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Путину доложили о пожарах в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Забайкальского края

Более 570 раз загорались леса Забайкалья с начала пожароопасного периода в 2020 году. Для защиты населенных пунктов региону необходима спецтехника, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор края Александр Осипов.

«Выделили в прошлом году значительное количество техники, благодаря этому, несмотря на 7 тысяч возгораний, мы населенные пункты защитили. Но ежегодно у нас люди подвергаются опасности из-за огня, поэтому просим дополнительно усилить нас техникой и финансированием на содержание пожарных формирований», — добавил Александр Осипов.

По словам главы региона, Забайкалью необходима в общей сложности еще 441 единица лесопожарной техники и субсидия из федерального бюджета для увеличения зарплат сотрудникам, задействованным на тушении пожаров.

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Президент отметил, что сейчас все усилия сосредоточены на борьбе с распространением коронавируса. Но это не должно ослаблять внимания к другим потенциальным угрозам жизни и безопасности людей.

Путин пообещал, что проблемы края рассмотрят, после чего определят варианты возможного финансирования. За пожароопасный сезон 2020 года в Забайкалье зафиксировано 573 природных пожара. Сейчас в регионе введен режим ЧС, доступ в лес категорически запрещен.

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ЧП #Стихии #Местная власть #Россия
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