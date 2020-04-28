Еще два человека с коронавирусом умерли в Хакасии, один из них ни с кем не контактировал, лег в больницу с пневмонией, сообщает правительство региона.

68-летняя женщина скончалась в Республиканской клинической инфекционной больнице. Ранее получала лечение в Белом Яре. Имела тяжелое хроническое заболевание.

55-летний мужчина скончался в хирургическом корпусе Черногорской межрайонной больницы. Был не контактный. Доставлен в больницу с пневмонией. Пробы на COVID-19 дали положительный результат.

«Несмотря на проводимую интенсивную терапию оба пациента скончались. Причина смерти и окончательный диагноз будет выставлен по результатам патологоанатомического исследования», — говорится в сообщении.

По оперативной информации на 27 апреля в Хакасии подтверждено восемь новых случаев коронавирусной инфекции. 156 из 184 заболевших (84,8%) не выезжали в эпиднеблагополучные страны, либо регионы страны, их заражение обусловлено семейными, служебными контактами, пребыванием в местах массового скопления людей. В Хакасии с начала пандемии умерли семь человек с наличием новой коронавирусной инфекции.