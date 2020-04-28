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Женщина в Бурятии умерла из-за внезапных осложнений от СOVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства республики Хакасия

Пациентка с коронавирусной инфекцией 1948 года рождения умерла от внезапных осложнений, через сутки после того, как ее перевели из палаты интенсивной терапии, сообщила пресс-служба республиканского Минздрава.

«Во вторник летальный исход наступил у пациентки 1948 года рождения от внезапной сердечно-сосудистой недостаточности. Вирусная пневмония от COVID-19 находилась в стадии разрешения и в понедельник она была переведена с улучшением из отделения интенсивной терапии», — сообщила пресс-служба.

По данным на утро вторника, в Бурятии зарегистрировано 245 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Успешно завершили лечение 77 человек, умерло три человека. В стационарах остаются 157 пациентов.

В отделении реанимации находятся два пациента, один больной — на ИВЛ. За прошедшие сутки выписано семь человек с COVID-19 с выздоровлением. В трех обсерваторах находится 113 человек.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

лачинов

Не особо интересно. Нам удалось ... мы обязаны ... обеспечить и не допустить ... решать на местах ......

Иркут 69

Вообще странная ситуация. Неочевидная и с пробелами. Ни с того, ни с сего две гражданки стали столь агрессивно...

Uynachalnica

В минтруде лучше знают о том, что им средств хватит.

cre

Ещё один повод умолчать основную причину безработицы в России: Путин своим законом лишил россиян работы.

zema-72

одни штрафы и запреты,доходы от нефти надо компесировать,акела промахнулся ага...