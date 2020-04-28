Женщина в Бурятии умерла из-за внезапных осложнений от СOVID-19

Пациентка с коронавирусной инфекцией 1948 года рождения умерла от внезапных осложнений, через сутки после того, как ее перевели из палаты интенсивной терапии, сообщила пресс-служба республиканского Минздрава.

«Во вторник летальный исход наступил у пациентки 1948 года рождения от внезапной сердечно-сосудистой недостаточности. Вирусная пневмония от COVID-19 находилась в стадии разрешения и в понедельник она была переведена с улучшением из отделения интенсивной терапии», — сообщила пресс-служба.

По данным на утро вторника, в Бурятии зарегистрировано 245 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Успешно завершили лечение 77 человек, умерло три человека. В стационарах остаются 157 пациентов.

В отделении реанимации находятся два пациента, один больной — на ИВЛ. За прошедшие сутки выписано семь человек с COVID-19 с выздоровлением. В трех обсерваторах находится 113 человек.