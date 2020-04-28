Гигантский рододендрон расцвел в «Шушенском бору». ФОТО

Гигантские рододендроны высотой более четырех метров, произрастающие только на территории Западного Саяна, зацвели в национальном парке «Шушенский бор», сообщает пресс-служба нацпарка.

В Горном лесничестве парка на южных макросклонах и открытых пространствах в конце апреля засцвел рододендрон саянский (лат. Rhododendron sajanense). Это эндемик Западного Саяна, произрастающий только на хребте Борус и в окрестностях Саяно-Шушенского водохранилища. Он представляет собой высокий полувечнозеленый кустарник до 4,5 метра высотой и диаметром ствола около 9 сантиметров.

Его цветение начинается во второй половине апреля, когда горы начинают освобождение от снежного покрова, и продолжается до конца июня. В это время скалистые уступы покрываются нежной сиреневой дымкой, украшающий суровые каменистые ландшафты.

Фото: © Фото Элинор Пэйт

Впервые этот уникальный гигантский рододендрон описал в 2017 году профессор кафедры наземных и водных экосистем Института фундаментальной биологии и биотехнологии Сибирского федерального университета Николай Степанов. Прежде его принимали за подвид другого похожего растения — рододендрона даурского, также произрастающего здесь на границе своего ареала.

Степанов, проводивший многолетние наблюдения на территории Горного лесничества парка, доказал, что перед учеными — новый вид, обязанный своим возникновением необычному климату, который создает вокруг себя огромный резервуар Саяно-Шушенского водохранилища, а также плодородным почвам Западного Саяна. Поэтому рододендрон Саянский встречается только здесь и больше нигде в мире.