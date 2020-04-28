Авиакомпании резко подняли цены на билеты

«Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и Utair в апреле резко подняли цены на перелеты из Москвы в крупнейшие города страны: билеты стали стоить в 1,5-2 раза дороже.

Билеты с вылетом в апреле — мае в/из столицы в 15 крупнейших российских городов стали стоить на 50–110% дороже, чем стоили в марте, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные систем бронирования на сайтах этих авиакомпаний.

Самые доступные билеты «Аэрофлота» на апрель – май из Москвы в Краснодар и Минводы в апреле стоят по 5,9 тысячи рублей, а в конце марта продавались по 2,8 тысячи рублей. Перелет в Санкт-Петербург подорожал с 2,4 тысячи до 4,9 тысячи рублей, в Волгоград, Екатеринбург, Пермь, Сочи — в среднем с 3,4, тысячи до 6,5 тысячи рублей.

Абсолютный лидер — Омск: путешествие сюда национальным перевозчиком подорожало в 2,4 раза до 9,5 тысячи рублей.

На 50–80% подорожали билеты в Ростов-на-Дону, Самару, Казань, Красноярск, Иркутск, Тюмень. Только в Новосибирск перелет в апреле подорожал лишь на 10%.

«В условиях конкурентного рынка при падении спроса или росте предложения цены на перелеты снижаются. Но данная ситуация совсем не рыночная, спрос упал почти до нуля, летать продолжают только люди, нечувствительные к цене, которым необходимо улететь во что бы то ни стало», — прокомментировал профессор ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд. Плюс авиакомпаниям за счет оставшихся пассажиров надо хоть как-то отбивать расходы на выполнение рейсов, добавил он.