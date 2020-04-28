НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Авиакомпании резко подняли цены на билеты

Источник:
«Ведомости»
334 2
Фото: © Sibnet.ru

«Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и Utair в апреле резко подняли цены на перелеты из Москвы в крупнейшие города страны: билеты стали стоить в 1,5-2 раза дороже.

Билеты с вылетом в апреле — мае в/из столицы в 15 крупнейших российских городов стали стоить на 50–110% дороже, чем стоили в марте, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные систем бронирования на сайтах этих авиакомпаний.

Самые доступные билеты «Аэрофлота» на апрель – май из Москвы в Краснодар и Минводы в апреле стоят по 5,9 тысячи рублей, а в конце марта продавались по 2,8 тысячи рублей. Перелет в Санкт-Петербург подорожал с 2,4 тысячи до 4,9 тысячи рублей, в Волгоград, Екатеринбург, Пермь, Сочи — в среднем с 3,4, тысячи до 6,5 тысячи рублей.

Абсолютный лидер — Омск: путешествие сюда национальным перевозчиком подорожало в 2,4 раза до 9,5 тысячи рублей.

На 50–80% подорожали билеты в Ростов-на-Дону, Самару, Казань, Красноярск, Иркутск, Тюмень. Только в Новосибирск перелет в апреле подорожал лишь на 10%.

«В условиях конкурентного рынка при падении спроса или росте предложения цены на перелеты снижаются. Но данная ситуация совсем не рыночная, спрос упал почти до нуля, летать продолжают только люди, нечувствительные к цене, которым необходимо улететь во что бы то ни стало», — прокомментировал профессор ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд. Плюс авиакомпаниям за счет оставшихся пассажиров надо хоть как-то отбивать расходы на выполнение рейсов, добавил он.

Еще по теме
Владелец S7 дал прогноз по возобновлению авиасообщения
Стройплощадка четвертого моста ожила в Новосибирске
Огромные пробки скопились на въезде в Республику Алтай
РЖД изменили правила покупки билетов
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Глава Роспотребнадзора призвала продлить изоляцию до 12 мая
•
Штрафы за нарушения ПДД останутся прежними
•
Ректор ВШЭ заявил о риске обеднения среднего класса
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Подробности
•
Как восстановить боевой путь ветерана?
•
Родительский день: зачем нести еду на кладбище
•
Онлайн-викторина: для фанатов игр и военной техники
•
Футурологи оценили бессмертие в 100 долларов
Как это работает
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Карта Победы: игры, истории и поздравления онлайн
•
От ртутного до инфракрасного: какой градусник точнее
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Туристов из Вьетнама закрыли в иркутском обсерваторе
Сибирь 28.04.2020 11:35
Истребители Су-30 пролетят над Улан-Удэ
Сибирь 28.04.2020 11:13
Рекордное количество зараженных выявили за сутки в Новосибирске
Сибирь 28.04.2020 10:56
Ученые СФУ изучат оленей и медведей в Арктике
Сибирь 28.04.2020 10:51
Самое популярное
Онлайн-викторина: для фанатов игр и военной техники
28658
Масочный режим введут в Новосибирской области
8408
Девочка из Новосибирска поборется за победу в шоу «Голос. Дети»
7200
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
6860
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Глава Роспотребнадзора призвала продлить изоляцию до 12 мая
•
Штрафы за нарушения ПДД останутся прежними
•
Ректор ВШЭ заявил о риске обеднения среднего класса
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Подробности
•
Как восстановить боевой путь ветерана?
•
Родительский день: зачем нести еду на кладбище
•
Онлайн-викторина: для фанатов игр и военной техники
•
Футурологи оценили бессмертие в 100 долларов
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Карта Победы: игры, истории и поздравления онлайн
•
Как провести онлайн-совещание: программы для видеочатов
•
Антикризисный интернет: Ростелеком расширил возможности
•
Как настроить пульт Ростелекома
Мультимедиа
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

Не особо интересно. Нам удалось ... мы обязаны ... обеспечить и не допустить ... решать на местах ......

Иркут 69

Вообще странная ситуация. Неочевидная и с пробелами. Ни с того, ни с сего две гражданки стали столь агрессивно...

Uynachalnica

В минтруде лучше знают о том, что им средств хватит.

cre

Ещё один повод умолчать основную причину безработицы в России: Путин своим законом лишил россиян работы.

zema-72

одни штрафы и запреты,доходы от нефти надо компесировать,акела промахнулся ага...