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Глава Роспотребнадзора призвала продлить изоляцию до 12 мая

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Предложения по продлению до 12 мая режима ограничений, введенных в России из-за распространения коронавируса, являются справедливыми, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Я считаю, что это абсолютно справедливые предложения, мы общаемся с учеными, и они говорят ровно то же», — приводит РИА Новости слова Поповой, сказанные ей в ответ на вопрос о возникающих предложениях продлить ограничения до 12 мая.

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Глава Роспотребнадзора пояснила, что сейчас россияне находятся в «режиме разобщения» уже два инкубационных периода, примерно 28-30 дней. Однако для того, чтобы закрепить наблюдаемый результат, когда темпы прироста заболевших значительно замедлились, требуется еще один, третий, инкубационный период.

Попова подчеркнула, что взрывного роста новых случаев инфицирования в России не наблюдается. «Снижение — это значит каждый день меньшее количество регистрируемых случаев, чем в предыдущий. Пока у нас ровная, динамичная плавная кривая, но кривая к увеличению числа заболевших, и вот чтобы ее преломить, нам нужно еще время», — отметила она.

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Топ комментариев

лачинов

Не особо интересно. Нам удалось ... мы обязаны ... обеспечить и не допустить ... решать на местах ......

Иркут 69

Вообще странная ситуация. Неочевидная и с пробелами. Ни с того, ни с сего две гражданки стали столь агрессивно...

Uynachalnica

В минтруде лучше знают о том, что им средств хватит.

cre

Ещё один повод умолчать основную причину безработицы в России: Путин своим законом лишил россиян работы.

zema-72

одни штрафы и запреты,доходы от нефти надо компесировать,акела промахнулся ага...