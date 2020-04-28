Найдено тело пропавшего при прорыве дамбы в Красноярском крае

Тело пропавшего после прорыва дамбы золотодобывающего предприятия на реке Сисим в Красноярском крае нашел местный житель, сообщает ГУ МВД по региону.

Каскад дамб на прииске прорвало 19 октября из-за нарушений при проведении золотодобывающих работ. Погибли 17 человек. Трое пропали без вести. Поиски их тел были остановлены из-за морозов.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших большие человеческие жертвы). Арестованы гендиректор артели, начальник и мастер участка.

В дежурную часть полиции поступил звонок от местного жителя, который сообщил, что на реке Сисим в 40 километрах ниже по течению реки от участка «Сейба» обнаружено тело мужчины. На место происшествия незамедлительного была направлена следственно-оперативная группа.

«Личность погибшего идентицифирована с помощью дактилоскопической экспертизы. Им оказался сотрудник золотодобывающего предприятия Азимов Д.А. 1987 года рождения, который пропал без вести в октябре прошлого года», — говорится в сообщении.