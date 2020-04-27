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Подсчитано количество заболевших COVID-19 новосибирских медиков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Медицинских работников в Новосибирской области протестировали на коронавирусную инфекцию, обследованию подвергли работников, входящих в зону повышенного риска, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Тесты сдали 3894 сотрудника: медики скорой помощи, врачи поликлиник, инфекционных стационаров и отделений. Коронавирус выявили у 52 сотрудников медицинских организаций, включая немедицинский персонал.

Так, случаи заражения коронавирусом выявлены у сотрудников станции скорой медицинской помощи, больницы №11, больницы №25, горбольницы №1, областной больницы, Черепановской ЦРБ, ЦКБ Академгородка, поликлиник №2, №21, №22, №19.

По каждому случаю проводится эпидемиологическое расследование, отмечается в сообщении. У 28 человек заболевание протекает бессимптомно. Проведена полная дезинфекция помещений, медицинские организации продолжают работу.

Подчеркивается, что в профильных инфекционных отделениях не зафиксировано ни одного случая внутрибольничного заражения коронавирусом. У сотрудников больницы №11 коронавирусная инфекция была выявлена до того, как госпиталь начал принимать пациентов.

Тема: Распространение коронавируса
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