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Путин предложил губернаторам поездить «по колдобинам»

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин предложил главам регионов с наиболее сильно пострадавшими от паводка дорогами самим покататься по дорогам с колдобинами. Заявление прозвучало на совещании с губернаторами, которое прошло в формате видеоконференции.

«Люди вынуждены ездить по колдобинам. Сами покатайтесь по таким дорогам, тогда поймете, что нужно действовать побыстрее», — отметил Путин, подчеркнувший при этом, что восстановительные работы зачастую тормозятся из-за бюрократических проволочек.

В качестве примера глава государства привел Амурскую область, где не восстановлены дороги, размытые в прошлом году. «Это происходит даже не потому, что не хватает денег. Мы сейчас определились и видим, что деньги, выделенные из Дорожного фонда, не истрачены», — указал он.

Сильнейший паводок был зафиксирован в 2019 году на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. В списке наиболее пострадавших регионов — Хабаровский край, Иркутская, Амурская области. Регионы получили финансовую помощь из федерального бюджета на устранение последствий.

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Топ комментариев

cfty

Изоляция плавно переходит на май месяц! Вот все и обращение.

Alexander222

"...я вещаю прямиком из своего уютного бункера, где храню весь свой гиковский стафф..": бесконечно вру...

47343

А по заголовку я надеялся об отставке

лачинов

Не особо интересно. Нам удалось ... мы обязаны ... обеспечить и не допустить ... решать на местах ......

Uynachalnica

А спать можно? Или сидеть у телевизора и ждать, чтобы ничего не пропустить?