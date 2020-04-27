Путин предложил губернаторам поездить «по колдобинам»

Президент Владимир Путин предложил главам регионов с наиболее сильно пострадавшими от паводка дорогами самим покататься по дорогам с колдобинами. Заявление прозвучало на совещании с губернаторами, которое прошло в формате видеоконференции.

«Люди вынуждены ездить по колдобинам. Сами покатайтесь по таким дорогам, тогда поймете, что нужно действовать побыстрее», — отметил Путин, подчеркнувший при этом, что восстановительные работы зачастую тормозятся из-за бюрократических проволочек.

В качестве примера глава государства привел Амурскую область, где не восстановлены дороги, размытые в прошлом году. «Это происходит даже не потому, что не хватает денег. Мы сейчас определились и видим, что деньги, выделенные из Дорожного фонда, не истрачены», — указал он.

Сильнейший паводок был зафиксирован в 2019 году на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. В списке наиболее пострадавших регионов — Хабаровский край, Иркутская, Амурская области. Регионы получили финансовую помощь из федерального бюджета на устранение последствий.