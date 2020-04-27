России предрекли самое жаркое лето за всю историю

Предстоящее лето может стать самым жарким за всю историю наблюдений, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с участием президента РФ Владимира Путина.

«Прогнозы Росгидромета и прогнозы иностранных гидрометеорологических станций говорят о том, что в этом году может быть анормально жаркое лето за всю историю. Если не самое аномальное, то, может быть, в пятерку войдет», — сказал Кобылкин.

Министр напомнил, что аномально теплая погода уже наблюдается на территории некоторых регионов. Так, в Красноярске дневная температура в понедельник достигла 35 градусов тепла, что крайне необычно для Сибири.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также предупредил россиян, что 2020 год может войти в пятерку самых жарких лет. По его словам, аномально теплая погода вызвана устойчивым увеличением парниковых газов в атмосфере.