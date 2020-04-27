«АвтоВАЗ» остановит производство машин до середины мая, решение принято на фоне пандемии коронавируса и длительных майских выходных, сообщил председатель профсоюза автозавода Сергей Зайцев.

«С учетом майских праздников, а также еще планируемых четырех дней простоя после них, производство на предприятии возобновится в понедельник, 18 мая», — цитирует председателя профсоюза «Интерфакс».

Планируется, что за дни простоя работники получат компенсацию. Ранее «АвтоВАЗ» объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим в рамках борьбы с распространением коронавируса. Кроме этого, автозавод введет четырехдневную рабочую неделю.

Сокращенный рабочий график будет действовать на предприятии с 29 июня по 27 декабря, зарплаты работников пропорционально сократят. Однако режим могут прервать в случае улучшения ситуации на рынке.