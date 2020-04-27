Найдена секретная функция Word

Пользователи соцсетей поделились «секретной» функцией текстового редактора Word из офисного пакета Microsoft. Соответствующий пост в Twitter опубликовала юзер @White_Bride.

Программа имеет скрытую возможность быстрого сохранения изображений из документов без дополнительных действий со стороны пользователя. Для этого достаточно переименовать расширение документа.

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Способ заключается в переименовании формата текстового документа из стандартного .docx в .zip. Если после этого открыть получившийся архив, все изображения из файла будут находиться в соответствующих папках.

Таким образом, можно мгновенно экспортировать любое количество изображений оригинального размера из документа. Если делать такую операцию вручную, то она потребует значительного времени.

Некоторые пользователям отметили, что способ работает с файлами других программ офисного пакета Microsoft. Например, таким же методом можно экспортировать медиафайлы из документов PowerPoint и Excel.