Найдена секретная функция Word

Пользователи соцсетей поделились «секретной» функцией текстового редактора Word из офисного пакета Microsoft. Соответствующий пост в Twitter опубликовала юзер @White_Bride.
Программа имеет скрытую возможность быстрого сохранения изображений из документов без дополнительных действий со стороны пользователя. Для этого достаточно переименовать расширение документа.
Способ заключается в переименовании формата текстового документа из стандартного .docx в .zip. Если после этого открыть получившийся архив, все изображения из файла будут находиться в соответствующих папках.
Таким образом, можно мгновенно экспортировать любое количество изображений оригинального размера из документа. Если делать такую операцию вручную, то она потребует значительного времени.
Некоторые пользователям отметили, что способ работает с файлами других программ офисного пакета Microsoft. Например, таким же методом можно экспортировать медиафайлы из документов PowerPoint и Excel.