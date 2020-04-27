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Родительский день: зачем нести еду на кладбище

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Радоница — главный родительский день в православном календаре. В 2020 году она выпадает на 28 апреля. В этот день принято навещать умерших родственников на кладбище, принося могилы еду и спиртное. Откуда пошла это традиция, в чем смысл и надо ли ей следовать?

Радоница отмечается на девятый день после Пасхи. На самом деле это родительская суббота, но всегда выпадает на вторник, так как Пасху всегда отмечают в воскресенье.

Еда на кладбище

Традиция приносить продукты на кладбище восходит к язычеству. Погребальный обряд у восточных славян назывался тризна, упоминания о нем есть в Повести временных лет.

Ритуал включал в себя обряд омовения покойника, обряжания (одевания в лучшие одежды, украшения), ритуального бдения и сжигания тела на специальном помосте, а затем обильное пиршество и военные игрища, нередко со смертельным исходом. Назначение тризны состояло в том, чтобы отогнать злые силы от живущих. Сейчас слово «тризна» употреблялся как синоним «поминок».

Как отмечают Радоницу православные

Православие переработало языческую традицию — в родительский день предписывалось приносить продукты в церковь на канун — специальный столик, куда ставят свечи за упокой души и рядом с которым оставляют что-то съестное на помин души. Затем эти продукты отдавали нищим.

На кладбище вместо продуктов церковь рекомендует брать молитвослов и самостоятельно совершать литию (краткую панихиду) мирским чином, а также зажигать на могиле свечу.

Перерождение традиции

По словам священников, еще век назад язычество было забыто и на кладбище еду не носили. А причиной возвращения традиции устраивать поминальный обед прямо на могилах стал коммунистический строй, отрицающий религию.

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«Эта традиция была воскрешена, ведь необходимо было чем-то заменить церковную заупокойную молитву, которая должна в этот день совершаться на могилах усопших. Молитва была запрещена также, как и вера в Бога была вне закона. Но народ не забыл христианские традиции поминания усопших, в которых также есть место поминальной трапезе. Правда, в отличие от языческой традиции, христиане никогда не совершали этих трапез на кладбище», — отвечал священник Дионисий Свечников на сайте «Правмир».

По его словам, те же «безбожные власти» предложили поминать усопших не молитвой, а спиртным. «Отсюда и традиционные 3 рюмки "чтобы земля была пухом" и рюмка с водкой "для покойника" на могиле. Неудивительно, что такие "посиделки" на кладбищах зачастую имели вид обычных попоек со всеми вытекающими из этого последствиями. К сожалению, многие люди и сейчас принимают все это как должное и продолжают отдавать дань языческим традициям», — высказывался священнослужитель.

Но есть и не такие суровые мнения. По убеждению протоиерея Иоанна Яворского, на могилу можно принести бутылочку воды, хлеб, конфеты и фрукты. «Если человек не успел сходить в храм до посещения кладбища, то это считается приношением. После этого еду собирают нищие. Но ни в коем случае нельзя приносить алкогольные напитки», — объяснил он.

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