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Kerama Marazzi представила новую коллекцию плитки MILANO

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Kerama Marazzi
Один из лидеров в производстве плитки Kerama Marazzi представил новую коллекцию мебели, сантехники и облицовочных материалов для ванной комнаты. Отдельное место среди новинок отвели коллекции плитки MILANO («Милано»).

Как сообщает компания, новая линейка плитки «Милано» выполнена в характерном для нее стиле: чистые оттенки, правильная геометрия, блеск драгоценных металлов и элементы шедевров эпохи возрождения, доминировавшие в предыдущих линиях, соединились в новой, яркой, модной и стильной коллекции.

Производители и раньше удивляли поклонников необычными новшествами. Удалось им это сделать и сейчас. Версия «Милано» — это не только оригинальный дизайн, но и высокотехнологичная новинка.

Впечатляющая часть коллекции — плитка в сверхкрупном формате «МАКСИ» 160 х 320 сантиметров. Модули представлены в двух вариантах толщины: 6 и 11 миллиметров.

Фактура модулей разнообразная, что позволяет выбрать облицовочный материал под любой интерьер. А плитка формата «МАКСИ» с размерами модулей 40 х 240 сантиметров и 120 х 120 имитирует фактуру дерева экзотических пород и мрамора.

Фото: © Kerama Marazzi

Также в линейке новой плитки, изготовленной в формате «МАКСИ» представлены модули с увеличенной толщиной (15 и 20 миллиметров). Такой материал помечен надписью High Load («Хай Лоуд»), свидетельствующая о способности продукции выдерживать большую нагрузку. Такая плитка подходит для монтажа поднятого пола как внутри помещений, так и на улице. 

«Некоторые новинки являются совместной разработкой Kerama Marazzi и Surface Laboratory («Сурфейс Лаборатори»), выступающей в роли эксперта в области персонализации керамогранита. Специалистам удалось создать устойчивый к глубокому истиранию материал», — говорится сообщении. 

Фото: © Kerama Marazzi

Благодаря этой особенности его можно использовать в местах с большой проходимостью. Новая «библиотека» мраморных модулей включает 87 текстур и оттенков. 

Производитель пока не говорит, будет ли в ближайшее время коллекция «Милано» пополняться новыми моделями. Не исключено, что к концу 2020 года или в начале 2021 года поклонники качественной плитки с актуальным дизайном смогут насладиться новой еще более стильной и совершенной продукцией от Kerama Marazzi.

Интерьеры, цены и фотографии Керама Марацци «Милано»посмотреть можно здесь.

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