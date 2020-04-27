Трехлетний малыш заразился коронавирусом в Омске

Девять новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Омской области, среди заболевших — трехлетний ребенок, сообщает в понедельник региональный оперштаб.

Коронавирус подтвердили у семи мужчин, одной 70-летней женщины и ребенка. Выяснилось, что трое мужчин контактировали с родственниками, приехавшими из Москвы, ребенок контактировал в аэропорту с заразившимся. По остальным случаям эпидемиологическое расследование продолжается.

«У большинства заболевших развилась пневмония. Их состояние оценивается, как средней степени тяжести, в это число входит и один ребенок. Что касается тяжелых пациентов, то на данный час их двое. Они находятся на искусственной вентиляции легких, лечение проводится в полном объеме, но ситуация очень сложная, и никаких прогнозов мы пока дать не можем», — сказала министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.

С начала эпидемиологического сезона, по данным на 27 апреля, в Омской области зафиксирован 71 подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией, 21 человек выздоровел, один зараженный умер.