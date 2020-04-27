Летнее тепло установится в Восточной Сибири

Летнее тепло установится на неделе в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии. Ветер усилится до штормового, усложняя пожароопасную обстановку, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

По Бурятии и Забайкальскому краю во вторник и среду местами небольшие дожди, ветер переменный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью +4… +9, по северу -2… -7, местами -3… -8 градусов. Днем +15… +20, местами +8… +13 градусов.

В четверг и пятницу местами небольшой дождь, ветер юго-западный слабый с порывами до 23 метров в секунду. Температура ночью +6… +11, местами до -3 градусов. Днем +22… +27, местами +15… +20 градусов, по северным районам до +14 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как рождаются ураганы и смерчи

По Иркутской области во вторник и среду местами небольшой дождь, ветер переменный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью +3… +8, при прояснении +1… -4 градуса. Днем +23… +28, местами +13… +18 градусов.

В четверг умеренные дожди, ветер переменный с порывами до 23 метров в секунду. Температура ночью +7… +12, при прояснении +2… +7, местами до -5 градусов. Днем +12… +17, местами +7… +12, в южных районах до +23 градусов.