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Маковецкий заступился за сериал «Зулейха открывает глаза»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала

Актер Сергей Маковецкий, сыгравший одну из ключевых ролей в сериале «Зулейха открывает глаза», высказался в защиту киноленты, которую раскритиковали и заподозрили в оскорблении чувств верующих.

«Чувства истинно верующих оскорбить нельзя. <…> И, кроме всего прочего, это только кино», — приводит РБК слова артиста.

К очередному обсуждению сериала привело обращение председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергея Гаврилова. Он направил обращения в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить сериал на предмет оскорбления чувств верующих.

В сериале «Зулейха открывает глаза», снятому по одноименному роману Гузели Яхиной идет речь о раскулачивании татарских крестьян.


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Топ комментариев

cfty

Изоляция плавно переходит на май месяц! Вот все и обращение.

Alexander222

"...я вещаю прямиком из своего уютного бункера, где храню весь свой гиковский стафф..": бесконечно вру...

47343

А по заголовку я надеялся об отставке

лачинов

Не особо интересно. Нам удалось ... мы обязаны ... обеспечить и не допустить ... решать на местах ......

Uynachalnica

А спать можно? Или сидеть у телевизора и ждать, чтобы ничего не пропустить?