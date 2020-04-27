Маковецкий заступился за сериал «Зулейха открывает глаза»

Актер Сергей Маковецкий, сыгравший одну из ключевых ролей в сериале «Зулейха открывает глаза», высказался в защиту киноленты, которую раскритиковали и заподозрили в оскорблении чувств верующих.

«Чувства истинно верующих оскорбить нельзя. <…> И, кроме всего прочего, это только кино», — приводит РБК слова артиста.

К очередному обсуждению сериала привело обращение председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергея Гаврилова. Он направил обращения в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить сериал на предмет оскорбления чувств верующих.

В сериале «Зулейха открывает глаза», снятому по одноименному роману Гузели Яхиной идет речь о раскулачивании татарских крестьян.