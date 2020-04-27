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Режим ЧС из-за коронавируса ввели в трех городах Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Власти третьего по величине города в Хакасии Саяногорска ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за резкого увеличения числа зараженных коронавирусом, сообщил мэр города Михаил Валов на странице в Facebook.

Ранее режим ЧС ввели власти Абакана и Черногорска с населением около 70 тысяч человек. В Саяногорске проживает более 45 тысяч человек.

«За минувшие выходные у нас резко увеличилось количество заражённых коронавирусной инфекцией. Прирост составил сразу пять человек, в том числе три человека — близкие родственники ранее заболевшего жителя города, один случай — завозной (вахтовик)», — написал Валов.

По его словам, всего на понедельник в Саяногорске выявлено 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-2019).

Режим чрезвычайной ситуации введен также в связи с необходимости оперативного расходования средств резервного фонда Саяногорска для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе на проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний.

Тема: Распространение коронавируса
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