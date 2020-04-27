НАВЕРХ

Военные организовали онлайн-парад для ветерана в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
195 1
Фото: © пресс-служба ЦВО

Военнослужащие 41 общевойсковой армии Центрального военного округа поздравили 96-летнего фронтовика Михаила Мезина с наступающей 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне в онлайн-режиме, сообщает пресс-служба ЦВО.

С помощью мессенджера ветеран в прямом эфире наблюдал, как военнослужащие Новосибирского высшего военного командного училища прошли торжественным маршем, а оркестр училища исполнил несколько известных композиций.

За онлайн-поздравлением заслуженный ветеран наблюдал вместе с заместителем командующего 41 общевойсковой армией начальником военно-политического отдела полковником Владимиром Перепелицей, который от имени всего личного состава объединения пришел поздравить Мезина с наступающей 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.


Михаил Алексеевич Мезин родился 29 ноября 1923 году. В 1941 году, ещё будучи несовершеннолетним, со своим другом ушел добровольцем на фронт. Был тяжело ранен в 1942 году под Сталинградом и второй раз в 1943 году в Донбассе. За успехи и высокие показатели награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалью «За боевые заслуги», орденом «За службу Родине в ВС СССР» III степени.

Михаил Алексеевич прошел все ступени воинской службы от рядового до полковника, закончил службу в 1982 году в возрасте 59 лет, но и по сей день продолжает вести патриотическую работу по воспитанию подрастающего поколения.

Еще по теме
Почти 900 случаев заражения COVID-19 выявлено в армии России
Россия вернулась в число стран с наибольшими военными расходами
Спутник Ирана в Пентагоне назвали кувыркающейся веб-камерой
Бойцы ВДВ первыми прыгнули с высоты 10 тыс. метров в Арктике
смотреть все
Новосибирск #Армия
КАРТИНА ДНЯ
•
Эксперты предсказали шестикратный рост безработицы в России
•
Россиян оштрафуют за громких собак и автосигнализацию
•
Песков анонсировал новое обращение Путина
•
Военный геймер: викторина для знатоков игровой техники
Подробности
•
Онлайн-викторина: для фанатов игр и военной техники
•
Футурологи оценили бессмертие в 100 долларов
•
Карта Победы: игры, истории и поздравления онлайн
•
Видения «святого черта»: что Распутин говорил o коронавирусе?
Как это работает
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Карта Победы: игры, истории и поздравления онлайн
•
От ртутного до инфракрасного: какой градусник точнее
•
Расход и химия: вся правда о средствах для мытья посуды
НОВОСТИ СИБИРИ
Летнее тепло установится в Восточной Сибири
Сибирь 27.04.2020 16:40
Сибирские ученый создали мозговой центр «Антивирус»
Сибирь 27.04.2020 16:12
Режим ЧС из-за коронавируса ввели в трех городах Хакасии
Сибирь 27.04.2020 14:25
Военные организовали онлайн-парад для ветерана в Новосибирске
Сибирь 27.04.2020 14:09
Самое популярное
Новая викторина: для любителей военных игр
54539
Праздники или самоизоляция: как отдыхаем в мае 2020 года
30300
Онлайн-викторина: для фанатов игр и военной техники
16191
МВД в Новосибирске начало проверку записи о плане по штрафам
10403
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Эксперты предсказали шестикратный рост безработицы в России
•
Россиян оштрафуют за громких собак и автосигнализацию
•
Песков анонсировал новое обращение Путина
•
Военный геймер: викторина для знатоков игровой техники
Как это работает
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Карта Победы: игры, истории и поздравления онлайн
•
От ртутного до инфракрасного: какой градусник точнее
•
Расход и химия: вся правда о средствах для мытья посуды
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Карта Победы: игры, истории и поздравления онлайн
•
Как провести онлайн-совещание: программы для видеочатов
•
Антикризисный интернет: Ростелеком расширил возможности
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Россиян оставят без «вертолетных денег»
54
Путин подписал закон об упрощенном получении гражданства
51
Российским полицейским расширят права
47
Песков анонсировал новое обращение Путина
41
Россиянам оставят дорогой бензин
37