Военные организовали онлайн-парад для ветерана в Новосибирске

Военнослужащие 41 общевойсковой армии Центрального военного округа поздравили 96-летнего фронтовика Михаила Мезина с наступающей 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне в онлайн-режиме, сообщает пресс-служба ЦВО.

С помощью мессенджера ветеран в прямом эфире наблюдал, как военнослужащие Новосибирского высшего военного командного училища прошли торжественным маршем, а оркестр училища исполнил несколько известных композиций.

За онлайн-поздравлением заслуженный ветеран наблюдал вместе с заместителем командующего 41 общевойсковой армией начальником военно-политического отдела полковником Владимиром Перепелицей, который от имени всего личного состава объединения пришел поздравить Мезина с наступающей 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Михаил Алексеевич Мезин родился 29 ноября 1923 году. В 1941 году, ещё будучи несовершеннолетним, со своим другом ушел добровольцем на фронт. Был тяжело ранен в 1942 году под Сталинградом и второй раз в 1943 году в Донбассе. За успехи и высокие показатели награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалью «За боевые заслуги», орденом «За службу Родине в ВС СССР» III степени.

Михаил Алексеевич прошел все ступени воинской службы от рядового до полковника, закончил службу в 1982 году в возрасте 59 лет, но и по сей день продолжает вести патриотическую работу по воспитанию подрастающего поколения.