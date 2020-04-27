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Шестеро новосибирцев умерли из-за отравления неизвестной жидкостью

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Андрей Кучеренко

Шесть человек умерли, выпив неизвестной жидкости на полигоне твердых бытовых отходов Черепаново Новосибирской области, сообщил Sibnet.ru представитель СУ СК РФ по региону.

«По факту смерти шести человек в результате употребления ими неустановленной жидкости на территории полигона твердых бытовых отходов в Черепаново Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сказал собеседник.

Санкция данной статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

 

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