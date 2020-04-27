Шестеро новосибирцев умерли из-за отравления неизвестной жидкостью

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Шесть человек умерли, выпив неизвестной жидкости на полигоне
твердых бытовых отходов Черепаново Новосибирской области, сообщил Sibnet.ru представитель
СУ СК РФ по региону.
«По факту смерти шести человек в результате употребления ими
неустановленной жидкости на территории полигона твердых бытовых отходов в Черепаново
Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава
преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по
неосторожности)», — сказал собеседник.
Санкция данной статьи предусматривает наказание до четырех
лет лишения свободы.