Шестеро новосибирцев умерли из-за отравления неизвестной жидкостью

Шесть человек умерли, выпив неизвестной жидкости на полигоне твердых бытовых отходов Черепаново Новосибирской области, сообщил Sibnet.ru представитель СУ СК РФ по региону.

«По факту смерти шести человек в результате употребления ими неустановленной жидкости на территории полигона твердых бытовых отходов в Черепаново Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сказал собеседник.

Санкция данной статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.