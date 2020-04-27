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Гараж с людьми обрушился после хлопка газа в Новосибирске. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Хлопок газа произошел в понедельник в гаражном комплексе в Новосибирске, три человека пострадали, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

В 10.47 по новосибирскому времени первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова, где на тот момент под завалами происходило горение. При проведении газосварочных работ произошел хлопок газа, и обрушилось перекрытие гаражей в Кировском районе Новосибирска. 

По оперативной информации три человека, которые занимались технической работой, пострадали. Мужчины госпитализированы в ожоговый центр областной больницы.

Полное обрушение произошло в двух гаражах на площади 36 квадратных метров. В других двух гаражах происходило горение на общей площади 15 квадратных метров.

Менее чем за один час пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание в гаражном комплексе. Спасатели разбирают рухнувшие конструкции и ликвидируют последствия обрушения. Обстоятельства происшествия уточняются.

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